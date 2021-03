NTS-datter Frøy besluttet torsdag å lansere børsnoteringen, og skal i den forbindelse hente inn cirka 1 milliarder kroner.

Fredag morgen ble det meldt at en rekke innsidere vil bli med i emisjonen. Nå har enda flere tegnet seg, opplyses det i en børsmelding.

Konsernleder HR Administrasjon, Tove Anita Torstad har nå tegnet seg for 100.000 kroner, mens Head Of Wellboat, Oddleif Wigdahl, har tegnet seg for 25.000 kroner.