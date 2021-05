Kveiteoppdretter doblet underskuddet

Kveiteoppdrettsselskapet Nordic Halibut fikk i første kvartal et driftsresultat på minus 12,6 millioner kroner, fremgår det av selskapets kvartalsrapport. I første kvartal i fjor var driftsunderskuddet på 6,5 millioner.

Før skatt ble underskuddet mer enn doblet – fra 6,3 til 14,0 millioner.

Inntektene sank fra 13,1 til 11,4 millioner kroner. Her viser selskapet til at coronapandemien ga både svakere salg og svakere priser. Det vises også til at hoteller, restauranter og kafeer i stor grad var stengt nå, mens mye var delvis stengt i første kvartal i fjor.

Selskapets slaktevolum i første kvartal var på 98,1 tonn. Dette var ned fra 103,0 tonn i første kvartal 2020. For helåret 2021 venter Nordic Halibut et slaktevolum på 425 tonn.

Innen 2030 vil selskapet øke slaktevolumet til 9.000 tonn, blant annet med hjelp fra en ny landbasert fasilitet og fire havbaserte anlegg.

Nordic Halibut (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 11,4 13,1 Driftsresultat –12,6 –6,5 Resultat før skatt –14,0 –6,3 Resultat etter skatt –14,0 –6,3

Selskapet ble notert på Euronext Growth 26. april, etter først å ha lagt noteringsplanene på is . Kort tid etter gjorde selskapet et nytt forsøk, der emisjonsbeløpet ble satt lavere.