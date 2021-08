Utstyrssponsor i all-time high etter Warholms verdensrekord og OL-gull

Karsten Warholm knuste sin egen verdensrekord og tok gull i de olympiske leker i Tokyo tirsdag 3.august. Han ble første menneske i verden på under 46 blank på 400 meter hekk med en ny verdensrekord på 45,94 sekunder.

«Min største drøm har blitt til virkelighet. Olympisk mester og verdensrekord. Tusen takk», skriver Karsten Warholm på Twitter.

Warholms utstyrssponsor Puma stiger over 2 prosent på Frankfurt-børsen etter Warholms historiske OL-prestasjon tirsdag. I skrivende stund står aksjen i ny all-time high på 107,10 euro per aksje.

Tidligere i juli offentliggjorde Puma deres nye sprintsko Puma Faster+ i forkant av de olympiske lekene i Tokyo. Skoene hadde vært utarbeidet i et samarbeid med Formel 1-teamet til Mercedes. Erfaringen som Formel 1-laget hadde med blant annet karbon skal ha vært sentral for å få produktet dit Karsten Warholm og Leif-Olav Alnes har ønsket, skrev Nettavisen Sport12.juli.

«Vi har vært i en krig for å gjøre det vi kan for at skoen skal være så god som mulig, så Puma har nok følt vi har pushet en del», sa Warholm om skosamarbeidet til Nettavisen 12.juli.

Warholm lovpriste den nye skoen Puma Faster+ i en Youtube-video etter å ha satt den forrige verdensrekorden på Bislett tidligere i juli. Alnes kalte skogen for «et stykke kunst».

Håver inn millioner

Millionene velter inn for verdens beste friidrettsutøver. I desember 2018 overtok Warholm selskapet Sunn Vekst As som onkel Knut Haddal hadde opprettet nøyaktig et år tidligere for å håndtere inntekter på over 10 millioner kroner. I 2019 stod selskapet oppført med over 3 millioner i driftsinntekter, og Warholm tjente drøyt 1 million på i stevneinntekter alene.

«Det er riktig at det ligger mer penger i de personlige avtalene enn i premiepenger», sa Kristine Haddal i 2019 til Finansavisen etter den eventyrlige 2019-sesongen.

Inntektene for 2020 er ennå ikke kjent. I desember 2020 signerte Warholm en toårs-kontrakt med Red Bull, men Warholm ønsket ikke å kommentere avtalen utover at det var en stor personlig samarbeidsavtale for han. Hva slags pengepremier som venter etter enda en verdensrekord og OL-gullet er ikke kjent.