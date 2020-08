Mandag vil Apple-aksjen falle med 75 prosent – bør du slå til?

Mandag vil Apple-aksjen falle med 75 prosent når selskapet gjennomfører sin femte aksjesplitt i historien.

Etter boken ble aksjesplitten gjennomført etter bjellen ringte fredag, men utslagene vil ikke synes før børsen åpner igjen mandag. Fredag ble Apple handlet til 499 dollar, men fra mandag vil prisen altså falle til rundt 125 dollar.

Tesla har også gjennomført aksjesplitt i helgen, og vil mandag falle til en femtedel av det aksjen tidligere ble handlet til: 2.213 dollar.

Bakgrunnen for å gjennomføre en aksjesplitt er å gjøre aksjene mer tilgjengelig for den gjennomsnittlige investor, ettersom det er få som kan kjøpe mange aksjer i et selskap når prisen for én aksje ligger på rundt 5.000 kroner.

Stiv prising

Fra mandag vil dermed alle aksjonærer som eide aksjer i Apple før 24. august, få 4 ganger så mange aksjer som de tidligere eide, for å veie opp for reduksjonen av hver aksjes verdi.

Dette er femte gang Apple foretar en aksjesplitt – og godt er det. Hadde det ikke blitt gjennomført noen aksjesplitter ville aksjen være verdt rundt 28.000 dollar, eller 248.000 kroner, per aksje.

Noe stiv prising for den gjengse investor.

Bør jeg investere?

Spørsmålet mange funderer på er om de skal benytte seg av muligheten til å komme seg inn i selskapet, nå som prisingen er hakket mer hyggelig?

Flere meglerhus har gitt sin anbefaling til Tesla-aksjen som også gjennomfører aksjesplitt denne helgen. Prinsippet kan også overføres på Apple.

Meglerhusene skriver at det vil være lite gjennomtenkt å stupe inn i en aksje, kun fordi selskapet gjennomfører en aksjesplitt: Aksjen blir billigere, men de underliggende prestasjonene til selskapet endrer seg ikke.

Når det er sagt er det flere velrenommerte investorer som er tungt investert i Apple, deriblant Warren Buffett. Teknologigiganten utgjør mer enn 40 prosent av Buffetts portefølje – hele 245,16 millioner aksjer før aksjesplitten, som er priset til svimlende 1.100 milliarder kroner.