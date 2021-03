– Når Tesla stiger 20 prosent, vet du at trøbbel er på vei

Teknologiaksjene på Wall Street var for alvor tilbake på vinnersporet tirsdag, etter en lengre periode med sammenhengende fall for sektoren. Nasdaq steg 3,7 prosent til 13.073,82, på sin sterkeste dag siden november.

– Vekstaksjer kan bli «billigere»

Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver i en oppdatering onsdag at de lange rentene i USA har mer enn doblet seg siden bunnen i mars i fjor, noe som har bidratt til en sektorrotasjon mot sykliske aksjer (energi og finans).

«Vekstaksjer derimot, er ikke å foretrekke når rentene stiger. Derfor har mange vektet seg ned i disse den senere tid. At rentene falt litt tilbake i går, kan ha trigget mange til å kjøpe «billige» vekstaksjer. Det er for øvrig ikke noe i veien for at de «billige» vekstaksjene kan bli enda billigere lenger frem i tid. Mye står og faller på hvor sterk den økonomiske gjeninnhentingen blir etter corona», påpeker analytikeren.

– Vet at trøbbel er på vei

Tesla var en av de sterkeste bidragsyterne til gårsdagens rally, og smalt opp nesten 20 prosent. Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda lar seg bekymre.

«Når en S&P 500-komponent beveger seg som GameStop eller bitcoin intradag, vet du at det er trøbbel på vei», skriver han i sin oppdatering onsdag.

«Den mer schizofrene og jagende naturen i kursbevegelsene på tvers av en rekke aktivaklasser antyder at en større markedsbevegelse er på vei. Etter at investorer har brukt det siste året på å kjøpe alt utenom dollar, er kursfall og ytterligere dollar-shortskvis mest sannsynlig», fortsetter Halley.

GameStop markerte seg med 27 prosent oppgang i går, og har skutt fart igjen etter at Chewy-gründer Ryan Cohen har kommet inn for å hjelpe selskapet med skiftet over til netthandel.

Bull på verdiaksjer

Wharton-professor Jeremy Siegel tror aksjer har mer å gå på, men Nasdaq er ikke med i den vurderingen. Han mener høyere renter og optimismen rundt gjenåpningen av økonomier vil fortsette å hemme vekstaksjer, mens verdiaksjer vil gjøre det best.

– Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det dårlig. Vi vil ikke være i nærheten av et krakk som for 20 år siden, men aksjene som slår markedet de neste 6-12 månedene vil i bunn og grunn finnes i andre sektorer enn teknologi, sier Siegel til CNBC.

Futureshandelen på Wall Street peker for øvrig mot et fall fra start i onsdagens handel.