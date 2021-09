Midtøsten-partner bestiller for millioner

Biometriselskapet Zwipe er i vinden denne uken.

Først gikk den svenske milliardæren Erik Selin inn med over 100 millioner kroner i selskapet, en investering som satte fyr på Zwipe-aksjen. Tirsdag steg den hele 22 prosent, onsdag nye 9,5 prosent. Torsdag meldte selskapet om en avtale med en europeisk storbank, og aksjen føk opp nye 13,4 prosent.

Stjernetreff for Selin, med andre ord.

Fredag peker pilene videre opp, etter en ny melding fra Zwipe.

Selskapet har nå mottatt en ny bestilling for flaggskipproduktet Zwipe Pay One fra Inkript, en libanesisk aktør innen digital sikkerhet som eies av Zwipe-partneren Resource Group.

Den nye bestillingen har en verdi på 318.000 dollar, drøyt 2,7 millioner kroner.

Zwipe og Inkript innledet et felles prosjekt for Zwipe Pay One i oktober i fjor. Det libanesiske selskapet gjorde da en mindre bestilling av Zwipe Pay One, for å gjøre en teknisk og kommersiell vurdering av plattformen.

– Det er oppløftende at den tidlige interessen som ble vist for Zwipe Pay One i Midtøsten er konvertert til vår første større ordre for vårt produkt fra Inkript, sier Zwipe-sjef André Løvestam meldingen fredag.