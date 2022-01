TikTok har eksplodert de siste årene, og det har også lønningene til de mest populære kjendisene på videoappen.

Deler av grunnen til at inntektene har steget såpass som de har gjort, er at de unge innholdsprodusentene har beveget seg over på andre plattformer i tillegg til der de først ble kjent.

Charli D'Amelio og hennes søster Dixie har for eksempel startet sitt eget TV-show under navnet The D'Amelio Show – i sann Kardashian-stil. Dixie D'Amelio har også opptrådd på Madison Sqaure Garden med julekonsert i trespann med Ed Sheeran og Jonas Brothers.

30 sek – 4,4 mill.

Addison Rae, som tronet på topp i fjor, har beveget seg opp på kinolerretet med filmen He's All That på Netflix, og har også skrevet kontrakt med strømmegiganten om flere filmer i fremtiden.

Rød løper har blitt en del av normalen for Bella Poarch og de andre TikTok-stjernene. Foto: AFP

TikTok har nå bikket over en milliard brukere over hele verden, og med det følger store reklameinntekter. De mest kjente stjernene kan ta så mye som en halv million dollar – 4,4 millioner kroner – for én enkelt reklamesnutt, men flesteparten ligger på rundt 100.000-250.000 dollar pr. innlegg – 884.000-2,2 millioner kroner.



Totalt har TikTok-stjernene med høyest inntekt tjent 55,5 millioner dollar – 490 millioner kroner – i 2021, ifølge Forbes. Det er en oppgang på hele 200 prosent fra i fjor. Her er topplisten.

Charli og Dixie D'Amelio

Ingen slår dronningen av TikTok, Charli D'Amelio, og hennes 133 millioner følgere. Hun hadde ifølge Forbes en inntekt på 17,5 millioner dollar – 154 millioner kroner – i 2021.

17-åringen har annonseavtaler med blant annet Invisalign, Morphe cosmetics og Dunkin' Donuts. Hollister inngikk samarbeid med Charli og hennes søster Dixie, som sørget for et oppsving på hele 10 prosent i salget i september.

Dixie D'Amelio hadde 10 millioner dollar – 88 millioner kroner – i inntekter i fjor.

Addison Rae

Fjorårets TikToker med høyest inntekt, Addison Rae, må ta til takke med en tredjeplass i år. Hennes 86 millioner følgere var med på å legge grunnlaget for inntekten på 8,5 millioner dollar – 75 millioner kroner.

Addison har en avtale med American Eagle – en av D'Amelio-søstrenes samarbeidspartner Hollisters største konkurrenter. Hun har også et eget sminkemerke.

Bella Poarch

Bella Poarch var relativt ukjent for bare halvannet år siden, men siden hun la ut en lip-sync til «M to the B» – som for øvrig ble TikToks mest sette video i 2020 – har hun blitt TikToks tredje mest fulgte bruker med sine 87 millioner følgere.

Født i Filippinene, vokst opp i Texas. Etter high-school var hun helikoptermekaniker i det amerikanske forsvaret. Nå har hun sponsoravtaler med Google, Prada og Tinder og slapp i fjor sangen «Build a Bitch» som nådde plass 56 på Billboards toppliste.

Hun tjente 5 millioner dollar – 44,2 millioner kroner – i fjor.