Det har vært et tungt år for teknologi-aksjene.

Nasdaq-børsen er ned 16,68 prosent fra 1. januar 2022. Men siden midten av juni har det vært optimisme å spore i markedet. Bare den siste måneden har børsen gått opp 14,75 prosent.

Paul Meeks, forvalter i Independent Solutions Wealth Management, mener derimot man bør være varsom med å investere i tech igjen.

– Ikke fordi jeg tror at det grunnleggende for de fleste av disse selskapene vil forbedres mye på kort sikt, men fordi det ser ut som at investorer begynner å se forbi kortsiktig svakhet i disse virksomhetene, sier Meeks til CNBC.

Anbefaler trygge tech-selskaper

Meeks mener man heller bør investere i «tryggere» selskaper på tech-området.

– Jeg tror ikke at de mer spekulative navnene i sektoren vil komme tilbake på en stund, så den smarte tingen å gjøre er å fortsette å spille defensiv i stedet for offensiv.

Toppforvalteren trekker ifølge nettstedet særlig fram teknologigiganten IBM som en favoritt, noe han begrunner med at direktør Arvind Krishna har fått selskapet på bedre inntektsveier.

Selskapet hentet inn 15,54 millioner dollar i andre kvartal, mer enn analytikere hadde estimert.

– Så nå vokser selskapet faktisk en god del, når det tidligere hadde krympet kvartal for kvartal, år etter år.

Meeks peker også på det amerikanske teleselskapet AT&T som en trygg investering.

– Alle disse selskapene er mindre eksplosive og vil være en måte for investorer å spille defensivt helt til offensiv tech er i favør igjen, sier Meeks og legger til:

– Men når tech er tilbake, vil jeg ha AT&T og IBM som store aksjer i porteføljen min? Nei, for da vil jeg spille offensivt, sier han til CNBC.

Tech-optimisme også i Norge

Også her til lands er det mer optimistiske tider for tech-aksjer. Kahoot skjøt til værs forrige uke etter å ha lagt fram gode kvartalstall.

KAHOOT: Læringsplattformen Kahoot leverte gode kvartalstall, noe som resulterte i at aksjen føyk til himmels. (c) Designer491 | Dreamstime.com

Arctic-analytiker Henriette Trondsen oppjusterte kursmålet med 5 kroner opp til totalt 45 kroner, og spår aksjen opp nye 60 prosent.

Det skandinaviske IT-selskapet Smartoptics doblet også sine resultater i andre kvartal, og aksjen er opp 23,35 prosent siste måned.