Advokatene til verdens rikeste mann, sørafrikanske Elon Musk, har sendt en stevning til en av grunnleggerne til Twitter, Jack Dorsey, i forkant av rettsaken vedrørende den mislykkede oppkjøpet på 44 milliarder dollar.

Musk ønsker visstnok at Dorsey, som ble presset til å trekke seg som konsernsjef for Twitter for ett år siden, skal vitne om falske kontoer på den sosiale medieplattformen – som er hovedgrunnen som Musk presenterer på hvorfor han ikke vil gjennomføre oppkjøpet.



KALT INN: Jack Dorsey, medgrunnlegger og tidligere konsernsjef hos Twitter, er blitt kalt innfor å vitne av vennen sin Elon Musk. Foto: Bloomberg

Da Musk trakk seg fra oppkjøpet fordi det var uenighet om hvor mange falske kontoer det er, gikk Twitter til søksmål mot Tesla-sjefen. Noe som har skapt en situasjon hvor Twitter-aksjen for tiden blir handles langt under tilbudsprisen Musk gikk med på tidligere i år, selv om Twitter prøver å tvinge igjennom salget selv om kjøperen ikke har lyst til å kjøpe teknologiselskapet.

Er venner

Wedbush-analytiker Dan Ives skrev tidligere denne måneden at Musks nylige salg av Tesla-aksjer kan være et tegn på at han samler inn penger i tilfelle han blir beordret til å gjennomføre avtalen, selv om det blir for en lavere pris enn den avtalte prisen på 55,20 dollar pr. aksje. Twitter-aksjen lå på rundt 43 dollar da børsen stengte mandag.

Dorsey og Musk, som begge har blitt rike gjennom teknologiselskaper, har vært venner i årevis, og Dorsey var også ute i april og sa at han støttet Musks bud på Twitter. Den tidligere Twitter-sjefen har tidligere også vært kritisk til styret etter at han forlot sjefstolen, men har ennå ikke kommentert den juridiske tvisten som har oppstått mellom hans tidligere arbeidsgiver og Musk.

Frem til nå har flere titalls mennesker blitt innkalt for å vitne i den fem dager lange rettsaken, som skal bli holdt i den amerikanske delstaten Delaware i oktober. Blant annet risikokapitalisten Marc Andreessen og David Sacks, som var med på å starte PayPal sammen med Musk.