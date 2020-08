Nye røde år i Clear Channel

Én måned før coronaviruset begynte å herje i Norge tok danske Dennis Højland Nyegaard over som norgessjef i utendørsreklameselskapet Clear Channel. Han kom fra samme type stilling i Danmark og Polen.

Da Norge ble stengt ned, ble eksponeringen til utendørsreklamen sterkt redusert.

I perioden mars til juni falt omsetningen kraftig, store deler av arbeidsstokken ble delvis permittert, leiekontrakter ble reforhandlet, og selskapet måtte søke støtte gjennom den statlige kompensasjonsordningen.

Ikke flere permitteringer

I tillegg har Clear Channel Norway gjennomført en nyemisjon og en omvendt fondemisjon for å forsterke den finansielle stabiliteten i selskapet.

Højland Nyegaard sier til Finansavisen at han likevel er fornøyd med de første månedene i den nye jobben.

– Mine første måneder har vært meget positive. Jeg kjenner Clear Channel Norge fra før, så jeg kom kjapt i gang.

Han forteller at tiden med permitteringer nå er over.

– Vi har heldigvis alle ansatte tilbake for fullt fra skolestart 17. august. Vi så kjapt et behov for permittering og valgte en løsning hvor størstedelen av de ansatte ble permittert 40 prosent. Det var viktig for meg at vi til tross for en dalende etterspørsel fortsatt kunne levere profesjonell rådgivning til våre kunder, sier han.

Clear Channel Norway (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 525,1 510,3 Driftsresultat 1,6 9,8 Resultat før skatt −6,0 1,7 Årsresultat −29,5 −0,6

Flere år med underskudd

Clear Channel er børsnotert i USA og en av Norges største tilbydere av utendørsreklame. Selskapet har bysykkelordningen i flere byer, trafikkreklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, samt reklamerettighetene på seks av de største flyplassene i Norge.

Selv om omsetningen økte i fjor, gikk selskapet med 6 millioner kroner i underskudd før skatt og minus 29 millioner kroner etter skatt.

Det er ikke første gang selskapet går med underskudd. Som Finansavisen har omtalte tidligere, tapte Clear Channel 133 millioner kroner i Norge i perioden 2012 til 2015. I årene etter gikk selskapet med overskudd.

Det positive er at trafikkflyten er stort sett tilbake til normalen, med unntak av flyplassene Dennis Højland Nyegaard, Clear Channel Norway

– Hardt andre halvår

Højland Nyegaard ønsker hverken å fortelle om bakgrunnen til fjorårstapet eller hvor stort omsetningsfallet har vært i hittil år.

– Ettersom vi er et børsnotert selskap kan vi dessverre ikke kommentere på tall. Men på lik linje med resten av reklamemarkedet har vi hatt en nedgang i år, sier han.

Ifølge årsrapporten venter styret rød bunnlinje også i 2020.

– Hvilke forventninger har du til andre halvår?

– For meg blir andre halvår også hardt. Det positive er at trafikkflyten på våre arenaer stort sett er tilbake til normalen, med unntak av flyplassene. Denne arenaen vil trenge noe mer tid for normalisering. Med det sagt, vet jeg fra våres kunder og partnere at tilliten til utendørsmediet er tilbake, svarer Højland Nyegaard.

Konkurrent i pluss

Finansavisen omtalte 2019-tallene til erkerivalen JCDecaux for to uker siden. Her endte årsresultatet på 56,1 millioner kroner i fjor, mens inntektene økte med 16 prosent. Den franske giganten er imidlertid også hardt rammet av coronapandemien i år.