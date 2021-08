SUPERÅR I 2020: – Vi var først usikre på hvordan det ville gå, men vi så fort at de bransjene der vi har kunder, ikke var like berørt av pandemien. I tillegg fikk vi inn en del nye kunder i fjor, sier Herman Mueller Stormyr (t.v.), byråleder i We Are Live. Her sammen med daglig leder i We Are Live, Christoffer Stenholt. Foto: Iván Kverme