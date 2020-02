Blant de nyere tilskuddene til Los Angeles signalbygg er Walt Disneys resultat av en skikkelig runde i spanderbuksene. Et ekte resultat av Hollywoods pengebrøl. Og ikke minst et testamente over behovet for å sette sitt eget preg på omverdenen. Men Walt Disney Concert Hall har en litt annen bakgrunn en det. Det var Disneys kone, Lillian, som donerte en god slump grønne lapper for å starte byggingen i hennes ektemanns navn. Det startet med 50 millioner dollar i 1987 – som en gave til Los Angeles innbyggere. Men staten evnet ikke gjøre det ferdig før 2003.