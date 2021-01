Kjendisenes favorittkamera koster 90.000 kroner

Enkelt forklart: På et slikt kamera fokuserer fotografen ved å matche opp to små bilder i en liten boks i søkeren. Matchingen er basert på avstand til objektet du tar bilde av. Søkeren er like stor uansett hvilket objektiv du bruker, men har rammer for de spesifikke brennviddene du kan benytte deg av (f.eks. 35, 50 og 75 mm).