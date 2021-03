Bib Gourmand til hjemmekontoret

– Dette er fryktelig godt. Løyrom kan jo nesten ikke bli feil. Et godt eksempel på hvor mye gode råvarer har å si. Eneste å utsette på dette er kanskje at vaflene kunne vært litt saftigere. Og prisen er heller ikke dum. 195 kroner for to store vafler med fyll, det vil jeg bestille igjen.