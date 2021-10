Den beste og verste James Bond-musikken

Carly Simon vil definitivt bli husket bedre for sin fantastiske 1972-hit «You’re So Vain» enn for den vasne temamelodien «Nobody Does It Better» fra The Spy Who Loved Me. Det er en svulstig ballade med det som nok ble ansett som tidsriktige discostrykere og blåsere, men komponist Marvin Hamlisch når ikke John Barry til knehasene.