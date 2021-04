Tiåret som kunne utslettet Sveits' klokkeindustri

Klappet på ryggen for å redde urmakeriet blant fjellene er som oftest tildelt en sveitisisk-libanesisk forretningsmann ved navn Nicolas George Hayek. Før han ble superstjerne drev han et konsulentselskap i Zürich. I 1980 ble han innleid av sveitiske banker for å finne ut hvordan de best kunne selge unna det de hadde av klokkeindustrien.