Derfor ødela ikke Apple Watch for luksusklokkene

HISTORISK ØYEBLIKK: Apple-sjef Tim Cook viste for aller første gang frem Apple Watch 9. september i 2014. Presentasjonen skjedde i FLinct Center for the Performing Arts i Cupertino. Bono spilte musikk, og Cook dro frem et par bilder på den store skjermen i bakgrunnen. I dag er Apples klokke den mest solgte i hele verden. Foto: Getty Images