I Netflix-dokumentaren FYRE: The Greatest Party That Never Happened (2019), beskrives festivalen som en kamp overlevelse. «Fluenes Herre» for en klasse som ble møtt med revne teltduker og matpakker. Direktøren for det hele – Billy McFarland – som til slutt ankom øya via privatfly – hadde allikevel et sobert forhold til ur. På armen bar han en Breitling Avenger med lær-rem. Et overraskende valg for en svindler i verdensklassen.