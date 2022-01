UKOMPLISERT, MEN SJELDEN: Avbildet er en Rolex i referansen 6088 fra 1951. Den er uvanlig stor for sin tid, med en diameter på 36 mm (slike går under navnet «Big Bubblebacks» blant samlere). Dette eksemplaret ble solgt for 670.000 sveitserfranc i 2017. Som om ikke det var nok, ville den i dag sannsynligvis gått for en høyere sum. Dog, i motsetning til mer vanlige og mer moderne Rolexer i stål har disse referansene med stjerne-urskiver vært svært ettertraktet blant samlere i en lang tid. Foto: Phillips