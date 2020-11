Da Prince i 1987 ga ut dobbeltalbumet Sign O’ The Times var det gått et helt år siden utgivelsen av Parade. Et blaff for den jevne artist i dag, men den gang en liten evighet. Det ikke alle vet er at han hadde spilt inn og kassert to andre plater i mellomtiden, og dessuten at Sign O’ The Times var ment som en trippel-LP med tittelen Crystal Ball.