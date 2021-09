– Å sende mailen til Harald og reise til Los Angeles er det dummeste og smarteste jeg har gjort

Zwart er mannen bak Hollywood-storfilmer som One Night at McCool's (2001), The Pink Panther 2 (2009) og The Karate Kid (2010), som spilte inn over 350 millioner dollar på verdensbasis. Han forteller at han stiftet bekjentskap med Holmsen på en litt uventet måte. Møtet var som snytt ut av en scene i klassikeren When Harry Met Sally... (1989).