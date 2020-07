Lunsjguiden: Arts Restaurant – en vellykket exit

Et av de nyeste tilskuddene på Tjuvholmen/Aker Brygge. Restauranten serverer middelhavsmat i et lokale spekket med kunst. Restauranten følger galleriet Finearts’ utstillinger. Hyggelig inne, fantastisk uteservering. Superb mat og hyggelig, men litt for uoppmerksom og treg service. Litt kjappere til bens, gutter, og sekseren er innen rekkevidde.

Terningkast 5.

Sted: Filipstad Brygge 2.

Pris lunsjretter: 175 - 350 kroner.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Besøkt: 23. juni 2020.