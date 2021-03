Fett og sterilt ved Stortinget

Åpnet dørene til den første restauranten i Norge i mai for ni år siden. På nettet hevder de at restauranten passer for den lekne familien, den travle forretningsmannen og det lykkelige paret som ønsker en kvalitetsfull opplevelse. Tja. Det stemmer ikke med vår opplevelse. Til nød kan Jensens Bøfhus besøkes på en barnebursdag.

Terningkast 2

Sted: Stortingsgata 2.

Pris lunsjretter: 89 - 209 kroner.

Tid før maten kom: 11 minutter.

Besøkt: 17. februar 2021.