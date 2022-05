Leier ut over 600 leiligheter og hybler - doblet porteføljen på ett år

Om Campus Life Campus Life leier ut moderne boliger med høy standard til studenter i Trondheim. Leilighetene og hyblene er fullt møblert, har egne kjøkken og bad, samt flere sosiale fellesrom til leietakernes disposisjon. - Nardobakken 4: 251 leiligheter Opprinnelig eid av Heimdal Real AS (50%) og Øvre Rotvoll AS (50%)

- Nardobakken 3: 357 leiligheter

- Nardobakken 3 og Nardobakken 4 ble høst 2021 kjøpt opp av NREP. Campus Life med Nardobakken 3 og Nardobakken 4 forvaltes i dag av Heimdal Bolig AS på vegne av NREP.

Øyvind Skogstad, utleiesjef i Heimdal Bolig, har i flere år vært ansvarlig for driften av byggene og leieforholdene i Nardobakken der Campus Life ligger. Han forteller at mange leietakere og boligsøkere fremhever kvaliteten på byggene og leilighetene.

I tillegg tilbyr vi, ved hjelp av Hybel Premium, en effektiv, transparent og trygg kundereise. Det går på skinner, fra annonsering og søknadsbehandling, til innflytting, drift og utflytting, forteller han.

Stadig flere forventer at leieforholdene flyttes til skyen og at man skal kunne bruke mobiltelefonen til alt. At kundene får mulighet til å enkelt signere leiekontrakter med bankID, samtidig som man kan opprette depositumskonto/garanti og bestille strømabonnement med et klikk, bidrar til å gjøre det enkelt og trygt å være leietaker.

Gjennom Hybel Premium får kundene en egen brukerprofil hvor de finner leiekontrakt, innflyttingsprotokoll, løpende betalingsmeldinger og dialoghistorikk med oss. I tillegg kan de kommunisere direkte med oss fra mobiltelefonen, og vi har mulighet til å sende meldinger til grupper av leietakere, eller alle leietakere med få klikk. Det er også enkelt å få til et ryddig og raskt oppgjør av sikkerhetsstillelse ved endt leieforhold, sier Skogstad.

Bli bedre kjent med Hybel Premium

Administrerer leieforhold, eiendommer og regnskap

Utleiesjef i Heimdal Bolig, Øyvind Skogstad.

Utleiesjefen er tydelig på at å drifte Campus Life med over 600 leieforhold kostnadseffektivt og fremtidsrettet krever god struktur, samt de beste verktøyene.

-I Heimdal Bolig konkluderte vi tidlig med at vi skal bruke markedets beste systemer for å løse de ulike oppgavene selskapet har behov for, sier han og fortsetter,

- Hybel Premium løser alt knyttet til kundene våre. Det være seg å finne leietakere, behandle søknader, opprette og avslutte leieforhold, depositum, strøm og løpende drift av leietakerporteføljen. Plattformen autogenererer husleiefakturaer, purringer og inkassovarsler og gir både oss og kundene full oversikt over hva som er betalt og hva som er utestående til enhver tid. Alt dette er automatiserte prosesser som sparer oss for mye tid i hverdagen.

Hybel fungerer også som et forsystem til regnskapssystemet, som gjør at Heimdal Bolig sparer mye tid på regnskapsføringen sammenligneft med tidligere. Det er enkelt å delkreditere, endre forfallsdato og tilleggsfakturere, noe også økonomiavdelingen setter pris på.

Campus Life bruker i tillegg et eget system for FDV for å ivareta bygget sitt behov. Videre har de Visma til regnskap.

Å pakke disse tre løsningene sammen i en plattform er ikke optimalt. Da får vi enten et svært dårlig forvaltningssystem, FDV system eller regnskapssystem. I praksis betyr det økte kostnader og tidsbruk, samtidig som kundene får en dårligere kundereise. Det ønsker verken vi eller kundene våre, sier Skogstad.

Book en prat med oss

Effektiv onboarding

Øyvind Skogstad er fremoverlent og alltid på jakt etter løsninger som forbedrer selskapet.

-Jeg fikk tips om Hybel Premium fra en kollega som hadde hørt mye bra om selskapet. Vi erkjente at eksisterende plattform ikke fungerte tilfredsstillende på flere områder. I tillegg skapte det merarbeid for økonomiavdelingen. Etter et møte med Hybel og noen dager med testing, sjekket vi også andre kundereferanser. Da var beslutningen om å flytte porteføljen til Hybel Premium enkel å ta, forteller han.

Onboardingen til det nye stystemet gikk i følge Skogstad som en drøm. Hybel importerte alle eiendommer og eksisterende leieforhold fra gammel plattform på noen få timer. Skogstad forteller at de umiddelbart kunne jobbe i Hybel Premium, og fikk tids- og kosntadsbesparelser fra dag 1.

Da Heimdal Bolig mer enn doblet porteføljen sin, bidro Hybel med support og importerte 300 nye eiendommer med H-nummer, størrelse og målepunkt ID. Etter noen minutter kunne vi motta søknader og opprette kontrakter på vår nye portefølje. Jeg skjønner godt at Hybel sine kunder er fornøyde.

Heimdal Bolig har erfaring med flere utleieplattformer. De merket derfor fort det høye nivået på automatisering i Hybel og hvor enkel og brukervennlig plattformen var for både utleiere og kunder. Hybel Premium minimerer også muligheten for brukerfeil og er utrolig intuitiv. Regnskapsavdelingen i Heimdal Bolig melder om en betydelig effektivisering, siden systemet autogenererer bilagsjournaler som importers inn i Visma og bank avstemmes automatisk. Skogstad er også imponert over å kunne skalere antallet leieforhold dramatisk uten å måtte øke bemanningen.

At både vi og leietaker kan gjøre alle oppgaver på mobilen er også et stort pluss. Også på dette området ligger de fleste andre aktører langt bak Hybel Premium.

Fornøyde leietakere

Kundene gir også signaler om at leieforholdet oppleves trygt og profesjonelt. Noe som er det aller viktigste. Selv opplever Skogstad god kommunikasjon i alle ledd, og har også gode erfaringer med både support og tech teamet til Hybel.

- De er tilgjengelige og imøtekommende, svarer raskt og løser problemer umiddelbart. Innspill og tilbakemeldinger tas mot med åpne armer, og små endringer gjøres umiddelbart. Det også rom for større tilpasninger etter behov og ønske, forteller Skogstad.

Se for deg hvor du ønsker at selskapet skal være om noen år og velg en tilbyder og et system som støtter opp om dine tanker og ideer. Kundemassen blir mer og mer opptatt av effektivitet og strømlinjeformede løsninger, avslutter Skogstad.

Vil du vite mer?