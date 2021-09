Polestar er blitt et kjent syn på norske veier, og så langt i år er det registrert 2.799 nye Polestar 2, som gjør det til den tiende mest solgte modellen i Norge, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Trolig vil salget holde seg godt fremover etter lanseringen av to nye utgaver med forhjulstrekk tidligere i år, som Polestar også dumpet prisen på i starten av september.

Finansavisen var ute og testet den nye og billigste versjonen for kort tid siden, og dommen var svært positiv for nykommeren.

Snart avduking

Foreløpig har Polestar volumvarianten Polestar 2 i stallen, i tillegg til den langt mer spesielle hybriden Polestar 1, som er et sjeldent syn på veien. Det er i ferd med å endre seg.

Under bilmessen i München lettet Polestar-sjef Thomas Ingenlath på sløret og avslørte flere detaljer om den kommende crossoveren med navnet Polestar 3.

Polestar har kun fristet fansen med et teaserbilde der det tydelig fremgår at modellen vil få en lav taklinje. Den skrående taklinjen bekreftes av Ingenlath og medfører at modellen vil ha to seterader. Det har vært spekulert i at modellen ville få en tredje seterad frem til nå.

TEASER: Polestar har foreløpig kun sluppet dette bildet av Polestar 3. Foto: Polestar

«Jeg har ingenting imot tre rader, men to rader gir muligheten til en mer aerodynamisk taklinje og det frigjør plass mellom den første og andre seteraden. Det gir en luksuriøs følelse», sa Polestar-sjefen, ifølge CarAndDriver.

Made in America

Polestar 3 skal bygges i USA, ved fabrikken i South Carolina, som også produserer Volvo S60 i tillegg til neste generasjon XC90. Ingenlath bekrefter at nykommeren vil få et drivverk som «gir utmerket kraft og er unik for Polestar», og det vil overgå drivverket i elektriske versjoner av XC90.

I tillegg vil 3eren komme i versjoner med både en- og to motorer, som kan være et hint om både for- og bakhjulstrekk.

Ingenlath tror at med Polestar 3 i stallen vil selskapets produksjon kunne bikke 100.000 biler i året.

Polestar har også forpliktet seg til å bygge en produksjonsversjon av Precept-konseptet. Det er en elegant sedan med et sportslig og stramt utseende.