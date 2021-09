Mercedes med elektrisk luksus til sjokkerende pris

Som tilleggsutstyr kan EQE fås med en kraftig ombordlader med mulighet for effekt på opp mot 22 kW. Det er hendig om du vil lade mest hjemme, men hurtigladingen er noe mindre imponerende, tatt i betraktning hva Audi og Porsche frister med. Nye Mercedes EQE skal kunne lades på opptil 170 kW som tilsynelatende er milevis fra Porsche Taycan og Audi e-tron GTs 270 kW. Imidlertid hører det med til historien at lavere toppeffekt ikke nødvendigvis betyr at du må vente lenge på å lade opp en Mercedes EQE. At den jevnt over lader med høy effekt, er minst like viktig, og da er det flere andre faktorer som spiller inn.