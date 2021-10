Den nye James Bond-filmen No Time To Die hadde premiere i forrige uke og spilte inn godt over 100 millioner dollar i åpningshelgen.

Bond-filmene er alltid proppet med grombiler og nykommeren er intet unntak.

Hør denne ukens episode «Bond og bilene»:



Det er blant annet med et firkløver fra Aston Martin i DB5, en V8 Vantage fra 1977, en DBS Superleggera og et lite glimt av Valhalla. Britene har også klart å lure inn to SUV-modeller med spesialutgaver av Land Rover Defender og Range Rover Sport SVR, samt en Maserati Quattroporte IV og Toyota Land Cruiser.

Tidligere har agent 007 rattet rundt i særdeles spesielle biler. I The Spy Who Loved Me fra 1977 var det blant annet med en Lotus Esprit som kunne benyttes som ubåt, mens i For Your Eyes Only har det lurt seg inn en Citroën 2CV.

Podcastgutta har i likhet med mange andre vokst opp med James Bond, og det har vært biljakter siden de første filmene kom. De mest kjente bilmerkene som figurerer i filmene har derimot ikke alltid vært like positive.

– Ian Fleming mente jo at Jaguar var passende for Bond og de ville bruke E-Type og ikke DB5 som Bond-bil, men det takket Jaguar nei til, sier bilekspert og medprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Naturligvis. Fordi det er Jaguar og de er arrogante, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

Motor-journalisten legger til at også Aston Martin var skeptiske i begynnelsen, og at Jaguar etter hvert ble en god leverandør av Bond-biler.

– En av mine store favoritter er BMW Z8, sier Mørch Larsen.

Alle favorittene og annen Bond-prat kan du høre i denne ukens episode.

