Salgsboom etter Gjeldsregisteret ble innført

– Vi merket en sterk økning et par måneder etter Gjeldsregisteret ble innført. Innskjerping av kredittkort gjør noe med betalingsmønsteret til enkelte, sier Stig Otto Nilsen.

Han er eneeier i Bodø-selskapet Stadssalg, og hovedvirksomheten er nettauksjoner av biler, motorsykler, scootere, gravemaskiner, campingvogner, båter, solarier, treningsapparater, smågodthyller og mye annet – ja, det meste utenom boliger som nordmenn finansierer med annet enn egenkapital.

Gjeldsregisteret ble innført 26. juni i fjor og omfatter usikret gjeld som for eksempel kjøpskreditt, kredittkort og forbrukslån. Tidligere kunne forbrukere ha flere forbrukslån og kredittkort uten at nye långivere kunne hente ut opplysninger om samlet nivå. Gjeldsregisterets formål er å unngå at forbrukere kan få tilgang til uansvarlig mange og dyre lån.

Mange tusen salg hvert år

– Våre oppdragsgivere er banker, leasingselskaper og finansieringsselskaper, og vi selger mange tusen objekter hvert år, men i fjor var det vanvittig mange objekter inne, sier han.

260 ROM UTE I HAVET: – Vi skal bygge verdens høyeste hotell nord for Polarsirkelen, humrer Stig Otto Nilsen. Illustrasjon: Snøhetta

Salgsobjektene kommer inn når lån eller leasingavtaler misligholdes, eller selskaper og privatpersoner går konkurs.

– Bilnytt.no hadde i går en artikkel hvor de viste en oversikt over Norges 460 største bruktbilforhandlere. Den viser at vi er landets nest største. Det visste jeg ikke, men det er jo litt morsomt, sier Nilsen.

Stadssalg omsatte bruktbiler for 420 millioner, Namsen Auto lå på 496 millioner. Neste på listen var nede på 350 millioner.

Alle inntekter fra auksjonsvirksomheten stammer fra kommisjon fra banker og finansieringsselskaper – han kjøper ikke selv inn objekter og selger dem videre.

Startet på null

Nilsen startet på bar bakke i Bodø for cirka 24 år siden, og har siden bygget et stort og solid selskap. Selskapet har auksjonshus i Bodø, Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

– Vi var et av de første bilauksjonsselskapene som satte nettauksjoner i system, og i dag går alt på nett, sier han.

SOLGT: Stadssalg solgte torsdag det såkalte Sharif-bygget på Berger mellom Gardermoen og Oslo etter å ha eid det siden dekkhandler Tommy Sharif-konkursen i 2015. Foto: Rimfeldt Eiendom

I tillegg til netthandelen har Nilsen bygget opp en stor eiendomsmasse.

– Vi sitter på rundt 130.000 kvadratmeter næringseiendom med 600 leietagere over hele Norge, sier han.

– Vi eier postterminaler, politistasjoner, hoteller, trykkerier, alt mulig, sier han.

Solgte «Sharif-bygget»

Torsdag solgte han det såkalte Sharif-bygget langs E6 midt mellom Oslo og Gardermoen. Dette kjøpte han i 2015 etter at dekkforhandler Tommy Sharifs selskaper gikk konkurs med en gjeld på 95 millioner. Taksten på eiendommen var 85 millioner, Nilsen fikk det for 74 millioner.

Den nye eieren er Kongsvinger-selskapet Rimfeldt Eiendom, men partene vil ikke ut med hva salgssummen var.

– Det ble en grei handel, sier Nilsen.

Bygger hotell i havet

I Fauske eier han et hotell med 100 rom som i dag drives av Scandic-kjeden, men Nilsen vil ekspandere i byen.

– Vi skal bygge verdens høyeste hotell nord for Polarsirkelen, humrer han.

Han forteller at reguleringsplanen på et 90 meter høyt og 260 rom stort hotell ute i sjøen er godkjent av kommunen.

– Vi samarbeider med kommunen. De bygger et kulturhus på land, og vi får bygge ute i havet, sier han.

Hotellet er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, og han håper å kunne sette i gang byggingen i løpet av året.

Stadssalg (Mill. kr) 2019 2018 2017 Driftsinntekter 634,8 190,6 374,5 Driftsresultat – 58,1 91,3 Resultat før skatt 137,6 30,9 60,9 Årsresultat – 30,2 53,4 Hovedvirksomheten er å drive auksjonshus, men har også en stor eiendomsportefølje på 130.000 kvadrameter over hele Norge. Eies 100 prosent av bodømannen Stig Otto Nilsen.

– Vi har ikke tegnet kontrakt med driver. Vi ser for oss at vi skal gjøre det selv i starten, sier han.

Voldsomt hopp i overskuddet

Auksjonshuset hadde 463,8 millioner i inntekter og satt igjen med 29,8 millioner før skatt, men på konsernnivå gikk overskuddet rett i taket.

– Overskuddet blir på 137,6 millioner kroner før skatt, sier Nilsen.

Forrige resultatrekord var 60,9 millioner før skatt i 2017.

– Har du hatt store salgsgevinster fra eiendom som trekker opp tallene så mye?

– Det er litt transaksjoner. Vi kjøper og selger eiendom hele tiden, sier han.

Jakter spøkelser

Når ikke Nilsen begir seg inn i forretningsverdenen, lister han seg ned i skumle kjellere og dunkle rom.

Han deltar nemlig i et YouTube-program produsert av det svenske teamet Laxton. Her jakter de etter spøkelser og skrømt i Klungset Leir i Fauske.

– Nede i den kjelleren – det var skikkelig hårreisende og det var mye rart. Jeg kjente et skikkelig kaldgufs og det var trykkende, sa Nilsen til Avisa Nordland.

Han ble imponert over svenskene, og vurderer nå å sponse Laxton.

– De har tatt helt av i Sverige og har over 200.000 følgere. De er veldig profesjonelle, sa han.