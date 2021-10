17.992 biler ble solgt i Norge i september, viser nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) fredag.

– ELBILFOKUS OVERALT: Øyvind Solberg Thorsen, OFV. Foto: OFV

Det er ny norsk rekord for denne måneden, og en oppgang på 15,7 prosent fra september i fjor.

13.941 biler, eller 77,5 prosent, var rene elbiler. Ni av ti solgte biler hadde ledning, når ladbare hybrider inkluderes.

– Nå er det fullt fokus på elbiler overalt. Nye bilmerker og modeller, og særlig elbiler, er spekket med moderne teknologi og utstyr. Dette ønsker mange seg, og det bidrar trolig til solid økning i nybilsalget, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en melding.

Han tilføyer at salget muligens også stiger på muligheten for at det blir innført moms på kjøp av elbiler over et visst prisnivå, i tillegg til at merkenes rekkevidde og bilenes ladetempo spiller inn.

Salgstoppen i september

Bilmodell Antall 1 Tesla Model Y 3.564 2 Tesla Model 3 2.218 3 Skoda Enyaq 787 4 Toyota RAV4 702 5 Audi e-tron 672 6 Volkswagen ID.4 659 7 Hyundai IONIQ 5 652 8 Ford Mustang Mach-E 600 9 Volkswagen ID.3 456 10 Nissan Leaf 410 11 Hyundai Kona 303 12 Volvo XC60 257 13 Peugeot 2008 255 14 Kia Niro 239 15 Volvo XC40 227 16 BMW X3 173 17 Mercedes-Benz EQC 161 18 MG ZS 155 19 Toyota Corolla 126 20 Polestar Polestar 2 80 Kilde: OFV

– Det blir nærmest klarere og klarere for hver måned: Så godt som «alle» nybilkjøpere vil ha elbil. Både rekkeviddeangst og annen usikkerhet er i ferd med å bli historie etter hvert som de nye elbilene som nå lanseres, har god rekkevidde og enda raskere ladehastighet, sier Solberg Thorsen.

Tesla-dominans

Videre peker OFV på at det ikke er de billigste bilene som preger nybilsalget.

Nesten en tredjedel av nybilene som ble solgt i september, var av merket Tesla. Den amerikanske elbilprodusenten solgte 5.782 biler, 32 prosent mer enn i september i fjor, og klart flere enn tyske Volkswagens 1.444 biler og sørkoreanske Hyundais 1.118.

Den mest populære nybilen i Norge i forrige måned var Tesla Model Y, med 3.564 salg. Bilen har en startpris på rundt 550.000 kroner.

På annenplass kom søstermodellen Model 3, med 2.218 salg.

Skoda Enyaq var tredje mest populære modell (787 biler), foran Toyota RAV4 (702) og Audi e-tron (672).

Hittil i år er det solgt 128.856 nye biler i Norge, 35,1 prosent flere enn i 2020.

Tesla Model 3 har solgt best i løpet av de første ni månedene, med 9.266 registreringer. Deretter følger Toyota RAV4 (7.217) og Volkswagen ID.4 (6.289).