Bilgigantens sjef: – Sykling er morsomt, sunt og bra for miljøet

Volkswagen-sjef Herbert Diess mener biler bare vil ha en fremtid i indre byområder dersom sykling får spille en viktig rolle i hvordan folk forflytter seg, ifølge Bloomberg.

«Sykling er morsomt, sunt og bra for miljøet», skriver Diess på Twitter onsdag.

Han mener biler – også utslippsfrie – bare vil bli godtatt hvis sykkelen har nok plass i mobilitetsmiksen.

Radfahren macht Spaß, ist gesund und gut für die Umwelt. In überfüllten urbanen Zentren wird das Auto - auch das emissionsfreie E-Auto - zukünftig nur dann akzeptiert, wenn das Rad genug Raum im Mobilitätsmix hat. https://t.co/wlfchzkG8m pic.twitter.com/oIM5xJo5W4 — Herbert Diess (@Herbert_Diess) October 6, 2021

Twitter-meldingen er delt i forbindelse med et pilotprosjekt VW har igangsatt ved hovedkvarteret i Wolfsburg, der det tilrettelegges for sykling helt frem til arbeidsplassen for ansatte på fabrikkområdet.

Responsen har ifølge nyhetsbyrået vært blandet. Noen skryter av initiativet, andre spør om Volkswagen-sjefen vil selge biler eller sykler.

På Frankfurt-børsen er VWs preferanseaksje ned rundt 3 prosent og den ordinære aksjen ned rundt 4 prosent onsdag ettermiddag.

Planer om å selge biler finnes det. I forrige måned erklærte Diess at Volkswagen har ambisjoner om å vippe Tesla av elbiltronen.

Biler med forbrenningsmotor blir det imidlertid slutt på innen 2035.

For VW-eide Audi vil produksjonen av slike biler være faset ut innen 2033. Utviklingen av rene forbrenningsmotorer stoppes innen 2026. Nye modeller som lanseres fra 2026, skal utelukkende være helt elektriske.