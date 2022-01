Ford har åpenbart truffet særdeles godt med sin nye elektriske storsatsning, F-150 Lightning, som er en elektrifisert versjon av den tradisjonelle F-150 pickupen. Kundene gikk umiddelbart av hengslene for å sikre seg et eksemplar, og Ford måtte jekke opp produksjonsmålet og finansieringen for å ta unna etterspørselen.

I utgangspunktet hadde Ford planer om å produsere 20.000 eksemplarer pr. år når den ble lansert, men reservasjonene fortsatte å hagle inn i så høyt tempo at reservasjonslisten måtte stenges i starten av desember.

Antallet reservasjoner overgikk i tillegg Fords produksjonskapasiteten for elbiler i 2022.

Ford Motor Company Bil- og traktorprodusent som ble grunnlagt av Henry Ford i Michigan i 1903.

Adm. direktør er Jim Farley.

Produserte rett i underkant av 4,2 millioner biler i 2020.

Omsetning på 127 milliarder dollar i 2020, med et tilhørende resultat på minus 1,3 milliarder dollar.

186.000 ansatte i desember 2020.

Reservasjoner er uansett ikke det samme som ordre, og kunder som har reservert kan kansellere.

De som derimot ønsker å gjøre alvor av å sikre seg en F-150 Lightning kan legge inn en ordre fra og med torsdag denne uken, altså 6. januar, ifølge en melding fra selskapet, melder Bloomberg.

Ford har også rustet seg for høy produksjon og adm. direktør Jim Farley har tidligere lagt frem planene om å bygge tre batterifabrikker og en fabrikk for å montere neste generasjon elektriske F-serie i Tennessee og Kentucky. I desember uttalte Farley også at Ford skal være i stand til å produsere 600.000 elbiler årlig innen 2024.

Ford-aksjen er opp 147,6 prosent det siste året.