Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,63 prosent like før kl. 07.00 fredag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 1,7 prosent, eller innenfor intervallet [-2, -1,4] prosent.

Coronabekymring

En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, vekker nå bekymring.

Ifølge NTB skal foreløpig være påvist 22 tilfeller av virusvarianten, som også oppdaget i Botswana og Hongkong blant personer som har vært i Sør-Afrika.

Verdens helseorganisasjon WHO sier ifølge nyhetsbyrået at den «følger nøye med» på varianten, og at det ventes et møte på fredag.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina svakkes 0,76 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,52 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 1,41 prosent.

I India svekkes Sensex 2,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,73 prosent, og Straits Times i Singapore faller 1,45 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 2,48 prosent til 80,20 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,53 prosent til 76,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 81,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

USA

På Wall Street var det torsdag stengt som følge av Thanksgiving.

Oslo Børs

Oslo Børs var lenge i minus gjennom torsdagshandelen, men endte opp, etter fall på 0,5 og 0,7 prosent de to foregående dagene. Hovedindeksen steg 0,14 prosent til 1.213,72 poeng.

John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group utmerket seg igjen, etter onsdagens byks. Torsdag steg Fredriksen-aksjen 4,2 prosent til 81,35 kroner, og den er nå opp over 100 prosent i 2021.

Nel steg hele 10,7 prosent til 18,78 kroner etter å ha fått en kontrakt verdt rundt 11 millioner euro, rundt 110 millioner kroner.