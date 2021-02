Gates vs. Musk: Verdens rikeste slåss om bitcoin

– Med mindre du er verdens rikeste person bør du ikke kjøpe bitcoin.

Det er verdens tredje rikeste – Bill Gates – advarsel.

De siste 12 månedene har bitcoin-kursen steget over 400 prosent og flere og flere store aktører så vel som småsparere har omfavnet kryptovalutaen.

Elon Musk, eier av Tesla, tar imidlertid et helt annet standpunkt enn Gates og investerte gjennom Tesla hele 13 milliarder kroner i bitcoin. Han planlegger også å akseptere kryptovalutaen som betaling for sine elbiler.

Gates mener på sin side at Main Street, eller gjennomsnittsinvestoren, ikke bør gå inn i bitcoin. Han understreker også at det er dårlig for miljøet ettersom bitcoin-mining krever store mengder strøm.

– Elon har tonnevis med penger og er veldig sofistikert, så jeg er ikke urolig for at hans bitcoin vil gå vilkårlig opp og ned, sier Gates, og fortsetter:

– Min hovedtanke er at hvis du har mindre penger enn Elon, bør du passe på.

23.02.2021

Ekstremt volatil

Musk er ifølge Bloombergs milliardærindeks verdt 189,6 milliarder dollar – eller like under svimlende 1.600 milliarder kroner.

I ukene etter Tesla gikk inn i bitcoin klatret kryptovalutaen så mye som 76 prosent, før den denne uken falt 13 prosent intradag til under 50.000 dollar. Like før hadde Musk sendt ut en Twitter-melding der han skrev at bitcoin-prisen «jo ser høyt ut».

Bitcoin-kursen står nå i 50.357 dollar, ned 1,6 prosent for dagen.

– Vil ikke ende godt

Debatten rundt bitcoin er imidlertid ikke ny. Legendeinvestor Warren Buffett mener for eksempel at kryptovaluta ikke har noen reell verdi og ikke produserer noe.

– Det vil ikke ende godt, sa han tilbake i desember.



Finansminister i USA Janet Yellen sa til New York Times tidligere denne uken at bitcoin er en «ekstremt ineffektiv måte å gjennomføre transaksjoner på».

Flere og flere selskaper begynner å åpne opp for bitcoin. PayPal, Visa og MasterCard har allerede gitt hint om at de vil være åpne for bitcoin og annen kryptovaluta i fremtiden.

Sentralbanker verden over undersøker nå hvordan de kan digitalisere sin fysiske valuta, og så lenge det foregår vil debatten rundt kryptovaluta fremdeles gå som varmt hvetebrød.