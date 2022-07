Amerikanske storbanker er blitt så billige at det «er helt latterlig».

Det mener i hvert fall investeringssjef i Advisors Capital Management, Charles Lieberman, ifølge CNBC.

«Jeg tror at det amerikanske aksjemarkedet har mange skrikende kjøp. De fleste av bankene slår meg som ekstremt billige, spesielt de store bankene», sa Liberman til CNBC.

– Denne aksjen «skriker» kjøp

Blant amerikanske selskaper er det flere aksjer som selges på tilbud, ifølge Lieberman. Med unntak av JPMorgan, som omsettes med en velfortjent premie grunnet sin dominerende posisjon, fremstår spesielt amerikanske storbanker som billig.

«Resten av bankene er alle veldig billige. Noen av dem er latterlig billige», sa Lieberman til CNBC.

Det er spesielt en av storbankene som skiller seg kraftig ut – Citigroup.

«Citigroup omsettes til rundt 50 prosent av bokført verdi. Det gir ingen mening», sa Liberman til CNBC.

Det er ikke bare Lieberman som ser potensialet i Citibank – for en drøy måned siden ble det kjent at selveste «Orakelet fra Omaha», Warren Buffett, kjøpte aksjer i selskapet for underkant av 30 milliarder kroner i dagens valutakurs, ifølge CNBC.

Ifølge Bloomberg Terminal har aksjen et gjennomsnittlig kursmål på 63 dollar, der 96 prosent av analytikerne enten kjøp eller hold, mens kun 4 prosent anbefaler salg.

Konsensusestimatet tilsvarer en potensiell oppside på over 32 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 48 dollar.

«Det er noen virkelige skrikende kjøp i den amerikanske banksektoren, og det er mange andre sektorer som også har utmerkede verdier», la Lieberman til.

Resesjonsfrykt

Grunnet den skyhøye inflasjonen vedtok USAs sentralbank for 2 uker siden å heve styringsrenten i USA med hele 75 styringspoeng , og Fed har ikke gitt noen tegn til at rentehevingene vil stoppe med det første.

Vanligvis vil rentehevinger være positive nyheter for banker. De positive effektene fra rentehevingene blir derimot mindre merkbare grunnet den økende frykten for en potensiell resesjon blant investorer. Flere storbanker som Goldman Sachs og Citibank tror sannsynligheten for en resesjon er så stor som 50 prosent.

«Historisk har høy inflasjon og lav ledighet vært forgjengerne til en resesjon, noe som delvis speiler hvordan en sånn utvikling signaliserer ubalanser (overhetede produkt- og arbeidsmarkeder) som avvikles gjennom en økonomisk kontraksjon», skrev sentralbankøkonom i Federal Reserve, Michael Kiley, i en rapport, ifølge WSJ.

Til tross for at nyere tall viser den laveste forbrukertilliten på flere tiår, mener Lieberman at resesjonsfrykten er urasjonelt høy, og viser til USAs sterke arbeidsmarked og en sterk underliggende økonomi.

«Forbrukere bruker inntekter, de bruker ikke forbrukertillit, og det er mye som skjer i blant annet Ukraina og innenriks som gjør at forbrukertilliten faller. Men de vil fortsatt bruke penger, de vil fortsatt reise på ferie. De kommer fortsatt ut av pandemiens dvale, og de går ut og prøver å bruke penger», sa Liberman til CNBC.