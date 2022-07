Ny storbank hever boliglånsrenten

Torsdag 23. juni hevet Norges Bank styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1,25 prosent. Nå har Danske Bank besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng, fremgår det av en melding. Dette skjer etter at andre konkurrerende banker setter opp egne renter.

«Med dagens justering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedsituasjonen, og vi skal fortsette å være konkurransedyktige», uttaler leder for personmarked i Danske Bank Norge, Aleksander Dahl.

Danske Banks beste innskuddsprodukt vil nå være BSU med 3,65 prosent rente.



«I et stigende rentemarked er det ekstra viktig for unge å ha et godt sparealternativ i BSU nå som det er utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet. Derfor var det viktig for oss også å få til et løft med hensyn til dette spareproduktet denne gang», sier Dahl.

Ny listepriser for utlån gjelder fra og med 29. juni, og fra og med 12. august for eksisterende kunder.