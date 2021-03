Skiapp-selskap faller på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet såvidt med oppgang ved åpningstid tirsdag morgen, men ligger ved lunsjtider ned 0,2 prosent til 1.063,29 poeng.

Bevegelser

Lakseoppdretteren Salmones Camanchacas meldte mandag om ekstraordinær høy fiskedødelighet ved oppdrettsanlegget i Palena-provinsen. Den økte dødeligheten følger av en oppblomstring av alger, som igjen har ført til lavere oksygennivåer. Ved lunsjtider innføres pause i handelen.

Skitude presenterte tall for regnskapsmessig tredje kvartal og ser sterk utvikling i tiden fremover.

– Vi har etablert en sterk plattform for å nå 2025-målet, sier Bent Grøver, adm. direktør i Skitude i rapporten. Selskapet faller om lag 6,9 prosent på børsen.

Axxis Geo Solutions stiger videre etter at selskapet børsmeldte en oppdatering rundt restruktureringen. Selskapet ligger ved lunsjtider opp 54,7 prosent på børsen.

Meltwater la en halv milliard kroner på bordet for et fransk markedsundersøkelsesselskap i morgentimene tirsdag. Aksjen gikk til topps etter nyheten fra start, og ligger ved lunsjtider 5,0 prosent.

Vistin Pharma stiger 7,4 prosent ved lunsjtider etter at det ble kjent at Øystein Stray Spetalen dumpet alt fra Saga Pure og deretter lastet opp for 18,5 millioner i investeringsselskapet sitt Tycoon Industrier.

Zalaris stiger på sin side 3,2 prosent etter at meglerhuset Arctic Securities oppjusterte kursmålet for aksjen fra 63 til 75 kroner pr. aksje.

Olje

Et fat brentolje koster ved lunsjtider 67,95 dollar pr. fat, ned 1,1 prosent, mens WTI-oljen faller tilsvarende til 64,51 dollar pr. fat.

Joe Biden planlegger nå første store skattehopp siden 1993, ifølge kilder til Bloomberg. Skattehevingen skal bidra til å betale for langsiktige økonomiske programmer.

Det hvite hus planlegger å heve skattene på en rekke områder, som stort sett skal speile Bidens kampanjeplan.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil falle med 46.000 fat pr. dag fra måneden før, til 7,5 millioner fat pr. dag i april.