Oslo Børs stiger etter svak åpning

Oslo Børs falt fra start, men har snudd svakt opp.

Etter 48 minutters handel står hovedindeksen 1.052,9, opp opp 0,22 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 697 millioner kroner.

Bevegelser

Seadrill dundret ned 29,66 prosent til 1,85 kroner på fredag. I et dokument sendt inn til konkursretten i Texas i forrige uke, ba John Fredriksens riggselskap om godkjennelse til å selge rigger for inntil 15 millioner dollar stykket. Rigg-aksjen tar revansje mandag og stiger kraftig.

Axxis Geo Solutions lanserte restruktureringsplanen forrige tirsdag og har steget rundt 36 prosent den siste uken og 75 prosent den siste måneden. Aksjen fortsetter videre opp i mandagens handel.

Bergen Carbon Solutions henter 80 millioner kroner med Spetalen-eide Saga Pure som ankerinvestor og etter påske kommer selskapet på børs. Pilen peker oppover for Saga Pure-aksjen.

Børsferskingen Cambi meldte mandag morgen at det har signert en kontrakt for et nytt hydrolyseanlegg i Kansas City. Aksjen stiger på nyheten.

Meglerhuset Carnegie tar opp dekning av Aker Horizons med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 35 kroner. Aksjen stiger til rundt 31,16 kroner i åpningen.

De seneste tre månedene har 25.000 brukere logget seg inn på Induct , noe selskapet anser som en milepæl. Det sender aksjen oppover.

Höegh LNG Holdings har fått over 50 prosent støtte fra obligasjonseierne etter revidering av to obligasjonslån. Aksjen stiger.

SoftOx Solutions har inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for samarbeid om teknologi og produktutvikling for militær bruk frem til juni 2024. Aksjen stiger på nyheten.

Aker BP har utøvet sin andre 12-måneders opsjon for Deepsea Nordkapp i tråd med avtale som ble inngått april 2018 og Odfjell Drilling skal dermed gjøre enda mer for Røkke. Aker BP-aksjen reagerer negativt på nyheten, mens Odfjell-aksjen stiger.

I en børsmelding søndag ettermiddag ble det kjent at Judit Polgar og Vladimir Kramnik går sammen med Play Magnus Group for å lansere en ny online tour. Pilen peker nedover for aksjen.

Zenith Energy har gjort en rettet emisjon på 75 millioner nye aksjer til 0,115 kroner pr. aksje, som gir et bruttoproveny på 8,625 millioner kroner. Aksjen faller i åpningen.

Olje

Oljeprisen synker mandag morgen og brent-oljen er ned 0,6 prosent til 64,10 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,57 prosent til 60,97 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,74 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Siden april i fjor har brent-oljen steget over 200 prosent og siden nyttår er den opp rundt 24 prosent. Den siste måneden har derimot vært svært volatil og brent-oljen er ned rundt 1,3 prosent siden 22. februar.

