Torsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,0 prosent før den sluttet på 1.032,33 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,35 milliarder kroner.

Onsdag grunnstøtte et av verdens største containerskip i Suezkanalen i Egypt og blokkerte trafikken, noe som førte til at oljeprisen steg over 5 prosent. Ved børsslutt torsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,60 dollar, ned 4,0 prosent. Equinor falt 2,0 prosent og sluttet på 164,45 kroner mens Aker BP falt 3,5 prosent til 237,50 kroner. -

Profilerte selskaper som Aker Carbon Capture, Kahoot og Quantafuel falt henholdsvis 7,3 prosent, 6,6 prosent og 6,5 prosent. - -

Onsdag meldte Atlantic Sapphires amerikanske datterselskap at det hadde vært en hendelse i et av vekstsystemene ved anlegget i Miami. Atlantic Sapphire forventer at 500 tonn fisk går tapt, tilsvarende omtrent 5 prosent av årlig slaktevolum, noe som sendte aksjen ned 11,6 prosent. Torsdag falt aksjen ytterligere 3,3 prosent til 118 kroner.

Kyoto Group , som utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier, debuterte på Euronext Growth onsdag, noe som resulterte i et kursfall på 27,2 prosent. Torsdag sluttet aksjen på 41,60 kroner etter en nedgang på ytterligere 8,6 prosent.

Aker Solutions og britiske Doosan Babcock går nå sammen om å levere bærekraftige energiprosjekter i Storbritannia. Partnerne vil særlig fokusere på kontrakter for produksjonsanlegg for hydrogen, samt anlegg for karbonfangst, utnyttelse og lagring. Aker Solutions gikk opp 1,2 prosent og endte på 13,86 kroner.

Onsdag kveld ble det kjent at Nels datterselskapet Nel Hydrogen Fueling har fått ordre på fire H2Station-fyllestasjoner. Det er et datterselskap av Iwatani Corporation i California som har bestilt fyllestasjonene, og de kommer i tillegg til de 14 stasjonene Iwatani bestilte i 2020. Verdien på ordren forventes å være mer enn 40 millioner kroner. Aksjen falt 1,2 prosent til 21,54 kroner.

Det europeiske patentkontoret har meddelt Lifecare sin intensjon om å innvilge et patent for selskapets oppdaterte glukosesensorsystem basert på kjerneteknologien Sencell. Lifecare forventer at patentet, som vil gi beskyttelse frem til 2038, innvilges i løpet av de nærmeste månedene. Aksjen gikk opp 8,3 prosent og sluttet på 5,2 kroner.

Peter Hermanrud og Thomas Næss har laget SpareBank 1s første analyse av Circa Group. De er så «bull» at de tror at en 10-dobling er mulig på sikt. Torsdag gikk aksjen opp 22,7 prosent før den sluttet på 20,84 kroner.