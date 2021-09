Alt grønt på Wall Street

Alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street endte bratt opp onsdag etter en nedtur tirsdag.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,68 prosent til 34.814,13 poeng.

endte opp 0,68 prosent til 34.814,13 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen ble dagens vinner, og endte opp 4.480,88 prosent til y poeng.

-indeksen ble dagens vinner, og endte opp 4.480,88 prosent til y poeng. Teknologiindeksen Nasdaq fikk også en pen børsdag, opp 0,82 prosent til 15.161,53 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,29 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 19,36.

Olje

På oljemarkedet fortsetter siste tids oppgang, og oljeprisen har steget friskt onsdag.

Ved stengetid på Wall Street er brent-oljen opp 2,07 prosent, og et fat koster nå 75,46 dollar. Samtidig er WTI-oljen opp 3,14 prosent til 72,67 dollar per fat.

Onsdag ble det kjent at regjeringen erkjenner fortsatt stor interesse for oljeleting på norsk sokkel, der 31 selskaper, inkludert Equinor og Aker BP, svarte at de vil lete etter mer olje på norsk sokkel.

Bevegelser

Elbilselskapet Lucid Motors var en børsdagens vinnere, og steg 5,07 prosent til en kurs på 19,91 dollar per aksje, og aksjen er nå opp over 100 prosent så langt i år. Dette kommer etter at Bank of America oppjusterte kursmålet i aksjen.

Apple er også et av selskapene som gjorde det bra, og endte opp 0,61 prosent til 149,03 dollar. Selskapet presenterte tirsdag nye modeller av blant annet Iphone og Air Pods, noe som fikk aksjen til å falle.

I takt med oljeprisoppgang kunne de store oljeselskapene også smile ved børsslutt. Både ExxonMobil og Chevron endte opp med henholdsvis 3,35 og 2,08 prosent.

Av de store teknologiselskapene fikk Facebook en liten nedtur, og endte ned 0,69 prosent til en kurs på 373,92 dollar per aksje.

Det Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group, Som er notert både på Oslo Børs og Wall Street, endte opp 0,48 prosent til 11,46 dollar. Dette kommer etter at Baltic Dry-ratene utviklet seg blandet onsdag.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsetter pilene å peke oppover.

Bitcoin er onsdag kveld opp 2,02 prosent, og én coin koster nå 48.032 dollar.

Av andre store kryptovalutaer er ethereum opp 3,8 prosent, mens XRP og Litecoin er opp henholdsvis 2,07 og 1,1 prosent.