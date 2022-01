Stemningen surnet ordentlig på børs mandag. Hovedindeksen på Oslo Børs steg først smått, men endte ned hele 3,45 prosent til 1.142,00. Det ble omsatt aksjer for 7,7 milliarder kroner.

Hele 44 aksjer falt til all-time low og 98 av de 100 mest omsatte aksjene endte i rødt. Børsene sørover i Europa falt også bredt mandag.

– Panikk! Boblen er punktert, men børsfall gir muligheter, sier Peter Hermanrud til Finansavisen.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener markedsnedgangen den seneste tiden følger det samme mønsteret som man har sett ved den første rentehevingen i tidligere sykluser.

– Markedet begynner å vakle flere måneder før den første renteøkningen ettersom markedet begynner å prise inn et strammere pengepolitisk regime. Denne perioden med konsolidering for aksjer slutter vanligvis ikke før etter at den første rentehevingen er gjennomført, sier han i en oppdatering.

– Det virker som det har gått fra å være mest rentefrykt til å være litt mer generelt «risk off», og at det nå er litt dårligere stemning generelt i markedet, sier DNB-strategen til TDN Direkt.



Oljeprisen

Brent-oljen sto da børsen stengte ned 1,6 prosent til 86,04 dollar pr. fat. WTI-oljen falt 2 prosent til 83,13 dollar pr. fat.