Børsene i Europa er i fritt fall etter lunsj mandag. Etter nok en skuffende dag for de amerikanske indeksene på fredag, der Nasdaq hadde den verste uken siden oktober 2020 , går det også mot ytterligere nedgang når New York-børsen åpner.

På Oslo Børs faller hovedindeksen 3,0 prosent mandag ettermiddag og 28 aksjer faller mer enn 10 prosent, mens 31 aksjer faller til det laveste noensinne.

«Investorene frykter at den amerikanske sentralbanken (Fed) er kraftig på etterskudd hva angår bekjempelse av prispresset i økonomien (inflasjonen)», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i morgenrapporten mandag.

Han mener det ligger i kortene at Fed vil måtte heve styringsrenten flere ganger inneværende år, noe som vil gå utover de aksjene med høyest multipler.

Ed Yardeni i Yardeni Research tror på sin side at det ikke er noen boble som har sprukket, men at det er nok et panikkanfall i markedene.

Det er uansett liten tvil om at frykten herjer på de europeiske børsene: