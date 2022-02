På én krone ligger også Masdal, som nedgraderte til selg i fjor høst. Lavest ligger SEB, som ifølge TDN Direkt har nedjustert fra 1 krone til 0,50 kroner og gjentatt salgsanbefalingen.

USA kansellerte lisenssalg

Seismikkollega TGS straffes også hardt i åpningen, med en nedgang på nesten 13 prosent til 91,32 kroner. Dagens nedtur for både TGS og PGS henger sammen med at en domstol i USA har stanset et lisenssalg på 80 millioner acres (rundt 323.000 kvadratkilometer) for oljeleting i Mexicogolfen.

Lisenssalget ville ha vært det største offshore olje- og gasslisenssalget i USAs historie.

Den føderale dommeren Rudolph Contreras mener klimakonsekvensene må vurderes nøyere.

Nel utmerker seg også negativt med et fall på nesten 6 prosent, mens Kahoot trekker ned over 5 prosent. På den positive siden stiger Golden Ocean over 2 prosent.

11.01.2022 Klipp av intervju med analytiker Jon Masdal i DNB Markets om PGS etter at seismikkselskapet la frem nøkkeltall for fjerde kvartal før selve kvartalsrapporten. Her forklarer han hvorfor selskapet har et gjeldsproblem.

Autostore-rally

Autostore spratt opp nesten 20 prosent de første minuttene etter at en tysk domstol vurderer Ocado-rettigheter som «sannsynligvis ugyldig», og stopper saken mot Autostore.

Etterhvert har begeistringen lagt seg, og aksjen er bare marginalt opp til 23,50 kroner.

Zaptec begynte markant opp etter dagens kvartalstall, men trekkes ned av markedet og faller rundt 1 prosent. Produsenten av elbilladere venter at elbilmarkedet vil fortsette å vokse kraftig – og tosifret.

Hydrogenselskapet Everfuel stiger over 6 prosent etter kontrakt på fyllestasjon i Tyskland, i tillegg til 45 millioner kroner i støtte fra svenske myndigheter.

Foruten PGS, TGS og Quantafuel ligger John Fredriksen-favoritten Carasent høyt på taperlisten med et fall på over 7 prosent.

Oljen opp igjen

Oljeprisene trakk ned torsdag etter å ha passert 90 dollar for første gang siden 2014 dagen før. Men fredag er de tilbake på vinnersporet.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 89,62 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 86,80 dollar pr. fat.

Spenningen mellom Russland og vestlige stormakter rundt Ukraina-situasjonen fortsetter å holde prisene oppe.

– Markedet er veldig uberegnelig på Russland/Ukraina-overskrifter. Det hersker usikkerhet rundt hva som vil skje, sier senioranalytiker Phil Flynn i Price Futures Group til CNBC.

Equinor faller 2,3 prosent, mens Aker BP er ned 2,1 prosent.