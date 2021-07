For Sbanken er nok siste ord dessverre sagt

Det har skapt kraftige reaksjoner fra mange hold at DNB ønsker å kjøpe Sbanken, tidligere Skandiabanken. Et kundeopprør er i gang, og diverse fageksperter uttaler seg om mulige uheldige konsekvenser for konkurransen. Det er imidlertid ikke så mye å lure på hva som er bakgrunnen eller hva som vil skje. DNB har lang historikk som oppkjøpende aktør.

Sverre Hope. Foto: Privat

Regulerende myndigheters tafatthet overfor DNB er slående. Bare Forbrukerrådet har vist klør, da med hjelp fra advokater basert utenfor Oslo-gryta. Oslo-advokater tar nødig saker mot DNB – til det er banken for stor og viktig som potensiell oppdragsgiver.

Oppkjøpets egentlige årsak er ønsket om å kvitte seg med en ubehagelig konkurrent. DNB har allerede sikret seg et stort nok antall aksjer til å kreve innløsning. Kuppet er et faktum, men Konkurransetilsynet murrer. Det lar seg nok stilne.

Det er ingen grunn til å tro at Sbanken blir videreført hverken som selvstendig virksomhet eller merkenavn. Som den mektige konserndirektør Ottar Ertzeid sa etter at tilbudet ble fremsatt: I DNB følger vi en one-brand-strategi.

Sjefen hans, konsernsjef Kjerstin Braathen, skyndte seg å påpeke at dette ikke var besluttet – ennå (min tankestrek). Tro gjerne på julenissen, men Sbanken som merkenavn blir borte. Det slår følge med Avanse, Realkreditt, Postbanken, Bergen Bank, Gjensidige Nor og Vital, for bare å nevne noen. Det blir som Ertzeid i DNB sier, den sterkeste bruker sin makt.

Sbankens kunder vil bli innlemmet i DNBs systemer, det vil bare ta litt tid. DNB vil neppe tillate en alternativ plattform i eget hus. Man kunne tenkt seg at DNBs personkunder etter hvert overføres til Sbanken, men ingenting i bankens historikk tyder på noe slikt.

DNB er den eneste norske finansinstitusjonen som har tapt to høyesterettssaker mot sine egne kunder. Begge ganger er store grupper privatkunder rett og slett blitt bedratt

Sbankens ansatte får sin tilværelse endret fra å være hos en frekk utfordrer til å bli synergieffekter i DNBs regnskaper.

Det er beklageligvis svak konkurranse i bankmarkedet i Norge, mye på grunn av at DNB har fått lov til å spise brysomme konkurrenter. Det er ikke noe ulovlig i noe av dette, men er det greit?

DNB er den eneste norske finansinstitusjonen som har tapt to høyesterettssaker mot sine egne kunder. Begge ganger er store grupper privatkunder rett og slett blitt bedratt. Banken har også systematisk svakeste score på kundetilfredshetsundersøkelser og jevnt fallende markedsandeler i privatmarkedet, tross mange oppkjøp.

Kanskje blir denne saken også en vekker for DNBs sovende personkunder. For Sbanken er nok siste ord dessverre sagt. Takk og farvel.

Sverre Hope

Siviløkonom og tidligere styremedlem i DNB Asset Management