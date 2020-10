Fearnley Securities tar opp dekning av OHT med kjøpsanbefaling og kursmål på 30 kroner

Arne Blystads havvindssatsing OHT hadde kanskje en lunken børsdebut, men Fearnley Securities ser nå potensial for solid kursoppgang for tungtransportrederiet.

Ifølge TDN Direkt har meglerhuset tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling.

Kursmålet er satt til 30 kroner, som betyr nesten en dobling fra selskapets sluttkurs på 17,63 kroner torsdag.

Fearnley mener OHT er godt posisjonert særlig i lys av mengden vindturbiner som skal installeres.

Meglerhuset ser dessuten utsikter til høyere dagrater, og anslår selv at disse vil ligge på 250.000 dollar gjennom 2030 for turbininstallasjonsfartøyer og på 250.000 dollar gjennom 2027 for fartøyer til installasjon av fundament.

Ambisjoner i havvind

OHT-aksjene ble notert på Merkur Market 28. september med en kurs på 20 kroner.

OHT har pr. i dag en flåte på fem tungtransportskip rettet mot havvind og olje- og gassnæringen.

Selskapets uttalte ambisjoner er å satse mer eller mindre utelukkende på havvind og å bli den største rendyrkede aktøren innen transport og installasjon av bunnfaste vindmøller til havs.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 60 millioner dollar, tilsvarende om lag 542 millioner kroner, ved hjelp av meglerhusene DNB Markets, Clarksons Platou Securities, Pareto Securities, SEB og Fearnley Securities.

Pengene som ble hentet inn, skal finansiere det første av to oppjekkbare installasjonsskip som skal bygges ved det kinesiske verftet China Merchants Heavy Industry. Kostprisen på disse fartøyene er tidligere oppgitt til 231 millioner dollar pr. stykk.

OHT Grunnlagt i 2006.

Adm. direktør er Torgeir E. Ramstad, og Tom Erik Jebsen er finansdirektør.

Tidligere finansdirektør i Borr Drilling, Rune Magnus Lundetræ, er styreleder.

Investor Arne Blystad er største eier med en eierandel på 51,7 prosent.

Har pr. i dag en flåte på fem tungløftsskip, og har verdens største løfteskip, «Alfa Lift», under bygging i Kina.

Selskapet har to oppjekkbare installasjonsskip i bestilling.

For en snau uke siden meldte OHT om endelig kontrakt med verftet for det første av to turbininstallasjonsfartøyer av typen NG-14000XL-G. Kontrakten for det andre turbininstallasjonsfartøyet ventes å bli undertegnet senere i oktober.