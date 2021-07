Bitcoin snur opp på Amazon-rykter

Ubekreftede rykter om at Amazon skal ta i bruk bitcoin som betalingsmåte for sine produkter har gitt kryptovalutaen et løft etter kursfallet den siste tiden.

Over helgen utlyste selskapet en stilling innen digital valuta og blockchain teknologi, noe som fikk det til å svirre på ryktebørsen.

Mandag skrev London-avisen City A.M. om informasjon fra en innsidekilde, som kunne fortelle at nettbutikkgiganten planlegger å akseptere bitcoin som betalingsmiddel innen 2021. I tillegg undersøker Amazon mulighetene for å utvikle sin egen lokalvaluta til bruk i nettbutikken innen 2022, ifølge kilden.

Bitcoin Bitcoin (av «bit» og engelske «coin») er en digital valuta utviklet i 2009 av Satoshi Nakamoto. Navnet refererer også til åpen kildekodeprogramvare han designet som gjør bruk av valutaen, og peer-to-peer-nettverket (P2P) det utgjør.

Til forskjell fra de fleste andre valutaer, avhenger ikke bitcoin av noen sentral utsteder.

Bitcoin bruker en distribuert database spredt ut over noder i et P2P-nettverk til å loggføre transaksjoner.

Det brukes kryptografi for å tilby grunnleggende sikkerhetsfunksjoner, som å forsikre at bitcoin bare kan brukes av personen som eier dem, og aldri mer enn en gang.

Bitcoins design tillater anonymt eierskap og anonyme overføringer av verdier.

26. juli 2021 var markedsverdien på 712 milliarder dollar. Wikipedia, Coinmarketcap

Nyhetene kommer etter en lengre periode med fall for kryptovalutaen.

Bitcoin-kursen har falt markant siden dets all-time high i mars, i stor grad grunnet Kinas nedslåing på kryptoutvinning. Blant annet besluttet myndighetene å stenge ned flere store datasentre som driver med såkalt «mining», en prosess som er blitt mye kritisert på grunn av dets omfattende energiforbruk.

I midten av juli var bitcoin-kursen halvert fra rekordkursen på over 63.000 dollar i mars, til under 30.000 dollar. Til sammenligning omsettes bitcoin for 38.160 dollar mandag formiddag, opp 11 prosent for dagen.

Nyheter vrir momentet

Både bitcoin og andre kryptovalutaer har vist seg å være svært volatile, og har historisk reagert kraftig på nyheter, samt ting som twittermeldinger og uttalelser fra kjendiser som Elon Musk. Blant annet falt bitcoin-kursen bratt i mai, etter at Musk erklærte at det ikke lenger ville være mulig å betale for Tesla i bitcoin av miljøhensyn.

Cornell-professor Eswar Prasad har også uttalt at han mener «bitcoin-kursen er mer sensitiv til twittermeldinger fra kjendiser enn den er til inflasjon».

Det økte fokuset på bitcoins miljøbelastning, samt generell kritikk av valutaen og dets fundamentalverdi, har satt preg på markedets kryptosentiment de siste månedene.

– Behov for katalysatorer som et par store nyheter er viktige for å få vridd momentet nå. For tiden er det mye dårlige nyheter fra Kina som drar kursen ned, til tross for at effekten av tiltakene allerede har skjedd i markedet. En stor nyhet à la bitcoin-kjøpet fra Tesla i februar ville vært positivt, sa analytiker Vetle Lunde i Arcane Crypto til Finansavisen tidligere i juli.

Dersom Amazon bekrefter ryktene, kan det være nettopp den katalysatoren som trengs for å snu den negative trenden.