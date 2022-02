Peker rett ned fra start på Oslo Børs

– Med enda et overraskende hopp i inflasjon kommer markedene til å bli enda mer engstelige rundt en aggressiv Fed. Selv om det kan bli bedre herfra, så kommer ikke angsten i markedene til å forsvinne før det er tydelige signaler på at inflasjonen er under kontroll, sier Barry Gilbert, strateg for LPL Financial.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.206,47 torsdag, etter en oppgang på 0,2 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7,7 milliarder kroner.

Børsen virket usikker på retningen på en av resultatsesongens travleste dager. Etter en sprek åpning dabbet det av, før stemningen tok seg opp igjen utover formiddagen. En USA-inflasjon som overrasket på oppsiden sendte indeksen i rødt, før det altså steg igjen på slutten.

Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP falt 4,3 prosent til 274,10 kroner etter tidenes driftsresultat på 11,1 milliarder kroner i fjerde kvartal. En del renner videre til aksjonærene, men investeringer og gjeldskutt prioriteres høyere.

Blant tungvektere for øvrig trakk DNB ned én prosent til 211 kroner etter et å ha landet et resultat før skatt på 8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Styret vil foreslå et utbytte på 9,75 kroner pr. aksje for 2021 – 15 milliarder kroner.

Orkla steg forsiktig etter å ha økt topplinjen med over 11 prosent i fjerde kvartal, noe som overrasket analytikerne positivt.

TGS tok nedskrivninger på 850 millioner kroner i fjerde kvartal, men konsernsjef Kristian Johansen tror oljeselskapene vil investere langt mer i seismikk fremover. Aksjen åpnet ned, men endte opp 9,4 prosent til 101 kroner.

Og ikke minst steg Wallenius Wilhelmsen 12,5 prosent til 65,50 kroner etter å ha blitt lansert som en doblingskandidat av Peter Hermanrud.

Øverst på vinnerlisten endte Link Mobility som ble belønnet med 17,2 prosent oppgang til 15,85 kroner etter sine kvartalstall.

– Det er et veldig solid kvartal som viser at mye av den kritikken som har kommet ikke har handlet om selskapets operasjonelle evner – tvert imot. (...) Du kan kanskje kalle det for «the revenge of the nerds», sier gründer og styreleder Jens Rugseth til Finansavisen.

Andre tallfremleggere på vinnerlisten var Multiconsult og Höegh Autoliners , som steg henholdsvis nesten 9 og over 7 prosent, sistnevnte etter tidobling av resultatet.

Quantafuel steg 10,9 prosent til 16,80 kroner etter å ha funnet feilen ved Skive-fabrikken, som er tilbake i produksjon i midten av mars.

Havila Kystruten falt 5,8 prosent etter ytterligere forsinkelser.

Finanskalender

Resultater

AF Gruppen

Aker Clean Hydrogen

Akva Group

Cloudberry Clean Energy

Entra

Høland og Setskog Sparebank

Infront

Integrated Wind Solutions

Kitron

Kongsberg Gruppen

Landkreditt Boligkreditt

Melhus Sparebank

Okea

Prosafe

Rana Gruber

SATS

Schibsted

Skandia GreenPower

Skue Sparebank

Smartoptics Group

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken Sør

Sparebanken Øst

Statt Torsk

Techstep

Teco 2030

Makro

Storbritannia: estimert BNP 4. kvartal (08.00)

Storbritannia: industriproduksjon, desember (08.00)

Tyskland: KPI endelig, januar (08.00)

USA: Michigan-indeks foreløpig, februar (16.00)

Etter torsdagens OPEC-rapport følger Det internasjonale energibyrået (IEA) opp med sin månedsrapport klokken 10.00 fredag.

Kilder: Euronext, TDN Direkt, Trading Economics