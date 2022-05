Futureshandelen peker mot en røff landing for Wall Street etter mandagens brede rally i kjølvannet av åtte strake uker med fall for Dow Jones, den lengste tapsrekken siden 1923.

Dow-futures faller tirsdag 227 poeng, eller 0,7 prosent. S&P 500- og Nasdaq 100-futures går tilbake henholdsvis 1,1 og 1,7 prosent.

Skremt av Snap

Resultatvarselet fra Snap, som sendte Snapchat-utvikleren selv og en rekke teknologiaksjer kraftig ned i etterhandelen mandag, skremmer investorene.

«Aksjer rammes hardt i dag og hovedsynderen er Snap. Noen er en smule vantro til at et relativt lite, flyktig og lenge ulønnsomt sosialt medieselskap kan ta ned hele feltet, men gitt hvor sensitivt feltet er, er Snap i stand til å slå over sin vektklasse», skriver Adam Crisafulli i Vital Knowledge ifølge CNBC i et notat.

«Teknologi dominerer fortsatt markedet, både numerisk (har størst vekting) og psykologisk, og folk eier mye av det til tross for et aggressivt nedsalg de siste par månedene», legger han til.

Nådeløst nedsalg

Etter mandagens rally lurer investorer på om oppsvinget er bærekraftig, eller om det var nok et lettelsesrally midt i et nådeløst nedsalg som ennå ikke har sett slutten.

– Denne typen investeringsklima hvor markedet spretter opp og ned så mye er et klima hvor du på en hvilken som helst dag kan føle at du tok feil i går – og da er det lett å tabbe seg ut, uttaler sjefstrateg for investeringer i Sofi, Liz Young, til kanalen.

Bankaksjer utmerket seg positivt i mandagens rally, for eksempel JPMorgan som steg mer enn 6 prosent etter varselet om at storbanken når sine viktigste finansielle mål tidligere enn ventet – takket være de stigende rentene.

VMware spratt opp nærmere 25 prosent på oppslag om at Broadcom skal være i samtaler om å kjøpe selskapet.