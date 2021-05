Meglerhus kliner til og hever kursmålet for andre gang på én uke

Tirsdag morgen presenterte Norsk Hydro et rekordresultat som følge av høyere råvarepriser, og de mer enn veide opp for valutaeffektene. Det underliggende driftsresultatet (justert EBITDA) økte fra fjerde kvartal, da det endte på 3.403 millioner kroner, til 5.182 millioner kroner i første kvartal 2021.

Investorene på Oslo Børs lot seg ikke imponere, og sendte aksjen ned 3,0 prosent til 53,36 kroner.

Hever kursmålet

Norne Securities omtaler kvartalstallene som sterke og hever kursmålet på aksjen fra 61 til 63 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen blir gjentatt. I slutten av forrige uke valgte det samme meglerhuset å heve kursmålet fra 49 til 61 kroner samtidig som aksjen fikk en kjøpsanbefaling.

Torsdag omsettes aksjen for 54,72 kroner, opp 1,2 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 15 prosent.

«Hydros Q1-inntjening var som vi forventet og litt bedre enn konsensus. Vi har hevet estimatene våre og beholdt kjøpsanbefalingen», skriver analytikeren.

Meglerhuset beskriver multiplene som attraktive og ser et sterkt aluminiumsmarked.

«I tillegg kan Hydros vekstplaner innen energi og resirkulering bidra til et attraktivt EBITDA-løft så vel som multippelekspansjon på grunn av en sterkere ESG-profil på lang sikt», skriver analytikeren.

Flere meglerhus har hevet kursmålet

Etter tirsdagens kvartalsrapport har flere andre meglerhus jekket opp kursmålet på Norsk Hydro-aksjen.

Pareto Securities har hevet kursmålet fra 60 til 65 kroner og anbefaler kjøp, Arctic Securities har økt kursmålet fra 50 til 55 kroner og gir aksjen en hold-anbefaling, ABG Sundal Collier har hevet kursmålet fra 45 til 48 kroner og gir aksjen en salgsanbefaling mens tallknuserne i DNB Markets gjentar sin hold-anbefaling med et kursmål på 55 kroner.