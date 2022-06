Britiske Rolls-Royce Holdings – som produserer luftfartsmotorer, og som ikke må forveksles med selskapet som produserer luksusbiler – har tilbudt 70 prosent av sine britiske ansatte en engangsutbetaling på drøyt 24.000 kroner.

Dette skal være første gang konsernet tilbyr sine en «bonus» som er knyttet til makroøkonomiske forhold, og ikke konsernets og de ansattes prestasjoner.

Nå har fagforeningen Unite imidlertid takket nei til engangsutbetalingen på 2.000 pund pr. ansatt. Årsaken er forventninger om enda mer penger, ifølge Reuters.

En talsperson for Unite sier tilbudet er mye lavere enn ventet, og at de nå vurderer sine videre skritt, ifølge nyhetsbyrået.

Høyere levekostnader

Rolls-Royce viste til de høyere levekostnadene i Storbritannia med sitt bonustilbud.

Onsdag er det kommet britiske inflasjonstall for mai som viser enda større prisvekst enn i april. Inflasjonen kom inn på 9,1 prosent – i tråd med konsensus, men også det høyeste nivået siden 1982. Særlig matprisene trekker opp.

Knapt noe OECD-land har utsikter til høyere inflasjon enn Storbritannia. Nå tror Bank of England at inflasjonen vil holde seg over 9 prosent de kommende månedene. I oktober, når pristaket på fyring løftes, vil inflasjonen bli over 11 prosent.

Ifølge Bloomberg mener strateger i de største bankene på Wall Street at britene vil slite med høy inflasjon i årevis.