Energiskvis i vente?

Klimaendringene er en eksistensiell trussel. Tiltak for å dempe temperaturøkningene må både akselerere, bli flere og mer effektive. Ettersom all økonomisk aktivitet er avhengig av energi, vil de neste årene kunne by på dilemmaer for privatpersoner, bedrifter og politikere. Kombinasjonen av upopulær fossil energi og inntil videre utilstrekkelige fornybare kilder kan føre til energiskvis.

Kull er best og verst

Av alle primære energikilder er kull den billigste kilden til elektrisitet. Kull er i tillegg relativt lett tilgjengelig og greit å utvinne, og kan omgjøres til energi uten komplisert infrastruktur. Dessverre er kull verdens største kilde til karbonutslipp, noe som har ført til avtagende bruk i den rikere delen av verden.

I mange fremvoksende økonomier og fattige land er kullforbruket derimot fortsatt høyt, i stor grad fordi det må store investeringer til for å etablere infrastruktur knyttet til fornybare alternativer.

Uavhengig av hvordan man kategoriserer kinesisk økonomi, er det et faktum at en vesentlig del av forutsetningene for at den i dag er verdens nest største har vært nettopp kull.

Vekstmirakel med negative ringvirkninger

Mellom år 2000 og 2014 steg energiforbruket i verden med over 25 prosent. Ifølge Gavekal Research sto vekst i kullforbruket for 62 prosent av økningen, der Kinas andel av dette var over 80 prosent. I løpet av perioden gikk Kina fra å stå for en fjerdedel til godt over halvparten av verdens kullforbruk. Mens billig energi ble en viktig innsatsfaktor for at Kina kunne eksportere rimelige varer til andre land, og dermed bidro til avtagende global inflasjon, hadde aktiviteten store miljø- og helsemessige konsekvenser for landets egen befolkning. Dette har sammen med økende politisk prioritering av tiltak mot klimaendringer bidratt til at kinesisk og globalt kullforbruk har avtatt siden 2015. Veksten har stoppet opp, men samlet forbruk er likevel det samme som i 2010. En faktor som bidro til å unngå at en mindre kullintensiv energimiks i Kina utløste et globalt energiproblem, var den amerikanske skiferrevolusjonen, som effektivt bidro til å senke oljeprisene fra 2014 og utover.

Ubalanse mellom etterspørsel og tilbud

Gjennom de siste tiårene har forbruket av primære energikilder i verden i gjennomsnitt økt med 1,75 prosent pr. år. Dette sammenfaller med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,1 prosent pr. år, kombinert med velstandsøkning som løfter energiforbruket pr. person eller husholdning, særlig i fremvoksende økonomier som Kina.